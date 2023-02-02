رئيس رومانيا: غدا ستوقع رومغاز وسوكار اتفاقية جديدة

باكو، 2 فبراير (أذرتاج)

بدأت أذربيجان نقل حجما إضافيا من الغاز الى رومانيا ابتداء من شهر يناير. غدا ستوقع شركتا البترول لكلا البلدين "رومغاز" وسوكار على اتفاقية جديدة، ستنقل بموجبها حجما إضافيا من الغاز الطبيعي الى بلدنا في سنتي 2024-2023.

أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الروماني كلاوس يوهانس في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع الرئيس الاذربيجاني بباكو.

وأضاف الرئيس الروماني: "كل من ممر الغاز الجنوبي ومشروع مد الكابل في قاع البحر لنقل الطاقة الكهربائية المنتجة من المصادر المتجددة في أذربيجان، والمشاريع المدعومة من قبل المفوضية الأوروبية ستعطي اسهاما ملحوظا في ضمان امن الطاقة بالاتحاد الأوروبي. ناقشنا هذه المسائل مع السيد الرئيس إلهام علييف."