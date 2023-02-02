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    أعمال انشاء طريق احمدبالي – فضولي -شوشا تستمر على قدم وساق

    ٠٢.٠٢.٢٠٢٣ [٢٣:٠١]

    باكو، 2 فبراير (أذرتاج)

    يتواصل العمل في بناء طريق أحمدبايلي - فضولي - شوشا السريع، الذي وضع حجره الأول من قبل الرئيس الأذربيجاني في 14 يناير 2021.

    سيربط الطريق بمحافظات فضولي وخوجاوند وخوجالي وشوشا وسيكون بطول 81.6 كلم. سيقصر هذا الطريق المسافة من باكو الى شوشا.

    يتوقع استكمال اعمال طريق أحمد بيلي - فضولي - شوشا في عام 2024.

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    أعمال انشاء طريق احمدبالي – فضولي -شوشا تستمر على قدم وساق أعمال انشاء طريق احمدبالي – فضولي -شوشا تستمر على قدم وساق أعمال انشاء طريق احمدبالي – فضولي -شوشا تستمر على قدم وساق أعمال انشاء طريق احمدبالي – فضولي -شوشا تستمر على قدم وساق أعمال انشاء طريق احمدبالي – فضولي -شوشا تستمر على قدم وساق أعمال انشاء طريق احمدبالي – فضولي -شوشا تستمر على قدم وساق أعمال انشاء طريق احمدبالي – فضولي -شوشا تستمر على قدم وساق أعمال انشاء طريق احمدبالي – فضولي -شوشا تستمر على قدم وساق أعمال انشاء طريق احمدبالي – فضولي -شوشا تستمر على قدم وساق أعمال انشاء طريق احمدبالي – فضولي -شوشا تستمر على قدم وساق أعمال انشاء طريق احمدبالي – فضولي -شوشا تستمر على قدم وساق أعمال انشاء طريق احمدبالي – فضولي -شوشا تستمر على قدم وساق أعمال انشاء طريق احمدبالي – فضولي -شوشا تستمر على قدم وساق أعمال انشاء طريق احمدبالي – فضولي -شوشا تستمر على قدم وساق أعمال انشاء طريق احمدبالي – فضولي -شوشا تستمر على قدم وساق أعمال انشاء طريق احمدبالي – فضولي -شوشا تستمر على قدم وساق أعمال انشاء طريق احمدبالي – فضولي -شوشا تستمر على قدم وساق أعمال انشاء طريق احمدبالي – فضولي -شوشا تستمر على قدم وساق أعمال انشاء طريق احمدبالي – فضولي -شوشا تستمر على قدم وساق أعمال انشاء طريق احمدبالي – فضولي -شوشا تستمر على قدم وساق أعمال انشاء طريق احمدبالي – فضولي -شوشا تستمر على قدم وساق