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    سوكار وشركة TPAO التركية توقعان وثائق حول التعاون

    ٠٣.٠٢.٢٠٢٣ [٠٩:١١]

    باكو، 3 فبراير (أذرتاج)

    التقى رئيس شركة "سوكار" الأذربيجانية للبترول روشن نجف مع رئيس شركة "تركيا بيترولاري" البترولية مليح خان بيلكين والوفد المرافق له في 2 فبراير.

    أفادت أذرتاج ان الطرفين تحدثا عن التعاون القائم بينهما في مشاريع "اذري تشيراق جوناشلي" و"شاهدنيز" و"خط انابيب باكو تبيليسي جيهان وخط انابيب جنوب القوقاز.

    في ختام اللقاء تم التوقيع على عدة وثائق حول التعاون بين سوكار والشركة التركية.

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