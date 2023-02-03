بحث توسيع التعاون مع شركة "اكوا باور" السعودية
AzerTAg.az
٠٣.٠٢.٢٠٢٣ [٠٩:١٥]
باكو، 3 فبراير (أذرتاج)
التقى وزير الاقتصاد الاذربيجاني ميكائيل جباروف مع رئيس مجلس إدارة شركة "اكوا باور" السعودية محمد عبدالله رشيد ابونيان.
أفادت اذرتاج نقلا عن الوزارة ان الوزير تحدث في اللقاء عن علاقات التعاون بين أذربيجان والمملكة العربية السعودية واولويات أذربيجان في مجال الطاقة المتجددة ورفع كفاءة الطاقة مشيدا ببدء الشركة انشاء محطة طاقة الرياح "خيزي ابشيرون بقوة 240 ميجاوات في أذربيجان عام 2022. كما نوقش مشروع تنقية مياه البحر بالتعاون مع شركة اكوا باور.
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