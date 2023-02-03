"سوكار" و"اكوا باور" توقعان اتفاقية حول استغلال مصادر الطاقة المتجددة

باكو، 3 فبراير (أذرتاج)

في اطار المجلس الاستشاري لممر الغاز الجنوبي في 2 فبراير، تم التوقيع على اتفاقية تعاون بين شركة البترول الأذربيجانية الحكومية سوكار وشركة اكوا باور السعودية حول الاستغلال المشترك لمشاريع الطاقة المتجددة بجمهورية أذربيجان أمثال طاقة الرياح في البحر والبر وطاقة الألواح الشمسية والهيدروجين الأخضر وكذلك المشاريع الواعدة الأخرى المتعلقة بها.

أفادت أذرتاج نقلا عن سوكار ان أذربيجان تهدف الى زيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة الى 30 في المائة في قوة انتاج الطاقة الكهربائية حتى عام 2030، خفض نسبة انبعاثات الاحتباس الحراري الى 40 في المائة حتى عام 2050. ستساهم هذه الاتفاقية المذكورة والمشاريع المنفذة في هذا الإطار في تطوير مصادر الطاقة المتجددة في البلد وخفض انبعاثات الكربون.

تنفذ شركة اكوا باور السعودية مشروع انشاء محطة طاقة الرياح بقوة 240 ميجاوات في أذربيجان. يتوقع ان تنتج المحطة مليار واحد كيلووات ساعي من الطاقة الكهربائية كل سنة مما تساهم في توفير حوالي 220 مليون متر مكعب من الغاز وخفض الانبعاثات بحجم أكثر من 400 ألف طن سنويا.