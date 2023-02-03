الرئيس الأذربيجاني: نفذنا مشروع "تاب" بنجاح وأصبحنا شريكا موثوقا به للطاقة بالنسبة للاتحاد الأوروبي
AzerTAg.az
٠٣.٠٢.٢٠٢٣ [١٠:٢١]
باكو، 3 فبراير (أذرتاج)
قبل سنتين، نفذنا، بنجاح، مشروع "تاب" الجزء الأخير من ممر الغاز الجنوبي وأصبحنا شريكا موثوقا به في الطاقة بالنسبة للاتحاد الأوروبي. يذكره الأشخاص الذين يرأسون الاتحاد الأوروبي. مما يظهره مرة أخرى هو مذكرة الشراكة الاستراتيجية حول الغاز الطبيعي، الموقعة بين الاتحاد الأوروبي وأذربيجان في باكو في العام الماضي.
أفادت أذرتاج ان هذا قاله الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع الرئيس الروماني كلاوس يوهانس في 2 فبراير.
أضاف الرئيس علييف ان "ضيفنا المحترم (الرئيس الروماني) سيحضر غدا (اليوم) في حفل افتتاح المجلس الاستشاري لممر الغاز الجنوبي بأذربيجان. ان حضور الرئيس يوهانس حفل الافتتاح يشير الى أهمية كبيرة لهذا الحدث."
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