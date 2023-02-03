أذربيجان: 35 إصابة بكورونا في 2 فبراير

باكو، 3 فبراير، (اذرتاج)

سجلت 35 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان و41 حالة تعافي و5 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس خلال 2 فبراير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 828 ألف و18 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 817 ألف و739 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 10 آلاف و92 مريضا منهم ويستمر علاج 187 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 1834 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و491 ألف و233 فحص.