أذربيجان: تطعيم 193 جرعة من لقاح كورونا في 2 فبراير

باكو، 3 فبراير ، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 193 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 2 فبراير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 63 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و835 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 86 شخصا الجرعة الثالثة وأكثر و9 أشخاص جرعة تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و943 ألف و49 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و402 ألف و469 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و877 ألف و147 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و398 ألف و143 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة وأكثر و265 الف و290 شخص تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.