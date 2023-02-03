البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

باكو، 3 فبراير، أذرتاج

نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 3 فبراير شباط اليوم.

أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

دولار أمريكي USD 1 1.7

بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0091

أورو EUR 1 1.8517

دولار أسترالي AUD 1 1.2003

روبل بيلاروس BYN 1 0.6734

ريال برازيلي BRL 1 0.3371

درهم إماراتي AED 1 0.4628

راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0994

كرون دنماركي DKK 1 0.2488

لاري جورجي GEL 1 0.6432

روبي هندي INR 1 0.0207

دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2167

دولار كندا CAD 1 1.2755

دينار الكويت KWD 1 5.5717

رينجيت ماليزي MYR 1 0.3984

بيسو المكسيك MXN 1 0.0911

جنيه مصري EGP 1 0.0561

لاي مولدوفا MDL 1 0.0907

كرون النرويج NOK 1 0.169

زلوتي بولندا PLN 1 0.395

تنكه كازاخستان KZT 1 0.0037

سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0198

روبل روسي RUB 1 0.0242

حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3075

دولار سنغافورة SGD 1 1.2959

ريال السعودية SAR 1 0.453

سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1649

دولار تايوان TWD 1 0.0573

ليرة تركيا TRY 1 0.0903

مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046

دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1002

كرون التشيك CZK 1 0.078

يوان الصين CNY 1 0.252

جنيه إنكلترا GBP 1 2.0755

شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5003

كرون السويد SEK 1 0.1636

فرنك سويسرا CHF 1 1.8593

وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1384

ليرة لبنان LBP 100 0.0113

ين اليابان JPY 100 1.3224

بيسو تشيلي CLP 100 0.2181

سوم أوزبكستان UZS 100 0.0151

روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0114

ريال إيران IRR 100 0.004