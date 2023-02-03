البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 3 فبراير، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 3 فبراير شباط اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0091
أورو EUR 1 1.8517
دولار أسترالي AUD 1 1.2003
روبل بيلاروس BYN 1 0.6734
ريال برازيلي BRL 1 0.3371
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0994
كرون دنماركي DKK 1 0.2488
لاري جورجي GEL 1 0.6432
روبي هندي INR 1 0.0207
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2167
دولار كندا CAD 1 1.2755
دينار الكويت KWD 1 5.5717
رينجيت ماليزي MYR 1 0.3984
بيسو المكسيك MXN 1 0.0911
جنيه مصري EGP 1 0.0561
لاي مولدوفا MDL 1 0.0907
كرون النرويج NOK 1 0.169
زلوتي بولندا PLN 1 0.395
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0037
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0198
روبل روسي RUB 1 0.0242
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3075
دولار سنغافورة SGD 1 1.2959
ريال السعودية SAR 1 0.453
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1649
دولار تايوان TWD 1 0.0573
ليرة تركيا TRY 1 0.0903
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1002
كرون التشيك CZK 1 0.078
يوان الصين CNY 1 0.252
جنيه إنكلترا GBP 1 2.0755
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5003
كرون السويد SEK 1 0.1636
فرنك سويسرا CHF 1 1.8593
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1384
ليرة لبنان LBP 100 0.0113
ين اليابان JPY 100 1.3224
بيسو تشيلي CLP 100 0.2181
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0151
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0114
ريال إيران IRR 100 0.004
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك