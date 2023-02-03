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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٠٣.٠٢.٢٠٢٣ [١٠:٣٤]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    باكو، 3 فبراير، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 3 فبراير شباط اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0091

    أورو EUR 1 1.8517

    دولار أسترالي AUD 1 1.2003

    روبل بيلاروس BYN 1 0.6734

    ريال برازيلي BRL 1 0.3371

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0994

    كرون دنماركي DKK 1 0.2488

    لاري جورجي GEL 1 0.6432

    روبي هندي INR 1 0.0207

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2167

    دولار كندا CAD 1 1.2755

    دينار الكويت KWD 1 5.5717

    رينجيت ماليزي MYR 1 0.3984

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0911

    جنيه مصري EGP 1 0.0561

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0907

    كرون النرويج NOK 1 0.169

    زلوتي بولندا PLN 1 0.395

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0037

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0198

    روبل روسي RUB 1 0.0242

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3075

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2959

    ريال السعودية SAR 1 0.453

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1649

    دولار تايوان TWD 1 0.0573

    ليرة تركيا TRY 1 0.0903

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1002

    كرون التشيك CZK 1 0.078

    يوان الصين CNY 1 0.252

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.0755

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5003

    كرون السويد SEK 1 0.1636

    فرنك سويسرا CHF 1 1.8593

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1384

    ليرة لبنان LBP 100 0.0113

    ين اليابان JPY 100 1.3224

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2181

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0151

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0114

    ريال إيران IRR 100 0.004

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