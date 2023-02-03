باكو، 3 فبراير (أذرتاج)

انطلقت اليوم فعاليات الاجتماع الوزاري التاسع للمجلس الاستشاري لممر الغاز الجنوبي والاجتماع الوزاري الأول للمجلس الاستشاري للطاقة الخضراء بباكو.

أفادت أذرتاج ان الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف يحضر الحدث.

X X X

يجب الذكر ان يحضر الحفل ممثلون رفيعو المستوى من رومانيا والمفوضية الأوروبية وتركيا وإيطاليا والولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا العظمى وجورجيا والمجر وبلغاريا واليونان وألبانيا ومولدوفا ومونتنغرو وصربيا وأوكرانيا وكرواتيا.

كما يحضر الاجتماع شركات "بي بي" و"Botas" وسوكار و"TPAO" و"TANAP" و"TAP" و TAQAو و İCGB Bulgartransgaz و"Fluxys" و"ICGB AD" و" Romgaz SA" و"Uniper Global" و"Bulgargaz EAD" وSACE"" و Desfa و TotalEnergies و" FGSZ Ltd " و Uniper وSNAM و Petronas ACWA Power, Masdar, Fortescue Future Industries, WindEurope, SolarPower Europe الى جانب المؤسسات المالية الدولية منها البنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير والبنك الأوروبي للاستثمار ومؤسسة التمويل الدولي والبنك الاسيوي للبنية التحتية والاستثمار والبنك الاسيوي للتنمية وغيرها من المؤسسات.

سيستمر الاجتماع بجلسات نقاش في مواضيع " الدورة الوزارية حول ممر الغاز الجنوبي والطاقة الخضراء" و"ممر الغاز الجنوبي: توسيع امدادات الغاز الطبيعي الملائم والثابت والآمن" و"الطاقة الخضراء: نقل طاقة الرياح لبحر الخزر الى أسواق الطاقة الأوروبية".

كذلك من المخطط عقد الاجتماع الأول للجنة الرئاسية المعنية بتنفيذ "اتفاقية الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة الخضراء، الموقعة بين حكومات أذربيجان وجورجيا والمجر ورومانيا".

في ختام اللقاء، سيعقد مؤتمر صحفي بشأن نتائج الاجتماعات.