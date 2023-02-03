الرئيس إلهام علييف: مسائل امن الطاقة تكسب أهمية أكبر لكل بلد

باكو، 3 فبراير (أذرتاج)

نجتمع اليوم للمرة التاسعة. ان المسائل، التي سنستعرضها، كثيرة، أي سنناقش الاعمال التي ننفذها وسنخطط خطواتنا المقبلة.

أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في كلمة ألقاها اليوم في الاجتماع الوزاري التاسع للمجلس الاستشاري لممر الغاز الجنوبي والاجتماع الوزاري الأول للمجلس الاستشاري للطاقة الخضراء بباكو.

أكد الرئيس علييف ان ثمة تغيرات كثيرة وقعت بعد الاجتماع الوزاري الثامن في إطار المجلس الاستشاري لممر الغاز الجنوبي قائلا: "العالم قد تغير. تكسب مسائل امن الطاقة أهمية كبيرة بالنسبة لكل بلد."