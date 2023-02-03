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    الرئيس إلهام علييف: هذا الاجتماع يظهر الأهمية التي توليها رومانيا لقضايا أمن الطاقة

    ٠٣.٠٢.٢٠٢٣ [١٠:٥‎١]
    الرئيس إلهام علييف: هذا الاجتماع يظهر الأهمية التي توليها رومانيا لقضايا أمن الطاقة

    باكو، 3 فبراير، (أذرتاج)

    تظهر مشاركة رئيس رومانيا في حدث اليوم مرة أخرى "أننا نولي انتباها كبيرا لقضايا أمن الطاقة".

    أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في خطابه في الاجتماع الوزاري التاسع للمجلس الاستشاري لممر الغاز الجنوبي والاجتماع الوزاري الأول للمجلس الاستشاري للطاقة الخضراء الذي يعقد بباكو في 3 فبراير.

    قال رئيس الدولة إن "خطواتنا المشتركة المستقبلية ستتخذ نتيجة للعلاقات بين البلدين. نحن شركاء استراتيجيون".

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