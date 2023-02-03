الرئيس الأذربيجاني: نتحدث اليوم عن توسعة ممر الغاز الجنوبي

باكو، 3 فبراير (أذرتاج)

مسألة امن الطاقة مسألة الامن القومي أيضا. نعمل على انشاء طرق جديدة واستجلاب موارد جديدة. نرى الآن ان هذا ضروري أكثر مما كان.

أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في كلمة ألقاها اليوم في الاجتماع الوزاري التاسع للمجلس الاستشاري لممر الغاز الجنوبي والاجتماع الوزاري الأول للمجلس الاستشاري للطاقة الخضراء بباكو.

وأضاف الرئيس: "من السرور، نفعل كل شيء في حينه دون فقدان وقت. قد وقع بعض التأخر في تنفيذ ممر الغاز الجنوبي. لكننا سعينا الى إنجازه في اقصر وقت ممكن. أما الآن فنتحدث عن توسيعه."