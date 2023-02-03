الرئيس الأذربيجاني: مستعدون لاستمرار تنويع امداداتنا للطاقة

باكو، 3 فبراير (أذرتاج)

تم تدشين ممر الغاز الجنوبي قبل سنتين ونيف. أما اليوم فنتحدث عن توسيع "ناتاب" من 16 مليار متر مكعب الى 30 مليار متر مكعب، الى جانب توسيع نطاق "تاب" من 10 مليارات متر مكعب الى 20 مليار متر مكعب.

أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في كلمة ألقاها اليوم في الاجتماع الوزاري التاسع للمجلس الاستشاري لممر الغاز الجنوبي والاجتماع الوزاري الأول للمجلس الاستشاري للطاقة الخضراء بباكو.

كما أضاف الرئيس " أننا نتحدث عن مصادر الطاقة البديلة. وهذا مؤشر، في الحقيقة، على استمرار تنويع إمداداتنا للطاقة. نحن مستعدون لهذا".