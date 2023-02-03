الرئيس: لدينا موارد وإرادة سياسية متبادلة ومستوى عال من الثقة لزيادة صادراتنا من الغاز إلى أوروبا

باكو، 3 فبراير، (أذرتاج)

شهد العام الماضي حدثا مهما وهذا يظهر التزامنا المشترك في أمن الطاقة.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في خطابه في الاجتماع الوزاري التاسع للمجلس الاستشاري لممر الغاز الجنوبي والاجتماع الوزاري الأول للمجلس الاستشاري للطاقة الخضراء الذي يعقد بباكو في 3 فبراير.

وشدد رئيس الدولة على أهمية "مذكرة التفاهم بشأن الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة بين جمهورية أذربيجان والاتحاد الأوروبي الذي تمثله المفوضية الأوروبية"، الموقعة بالاشتراك مع رئيسة المفوضية الأوروبية السيدة أورسولا فون دير لاين في باكو في 18 يوليو من العام الماضي وقال إن "هذا خارطة طريق مفتوحة لخططنا المستقبلية. نخطط لمضاعفة صادراتنا من الغاز إلى أوروبا بحلول عام 2027. هذا ممكن، لأن لدينا موارد وإرادة سياسية متبادلة ومستوى عال من الثقة".