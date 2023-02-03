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    الرئيس إلهام علييف: تدشين الانتركونيكتور بين اليونان وبلغاريا يتيح بتوسيع إمداد الغاز إلى البلدان المجاورة

    ٠٣.٠٢.٢٠٢٣ [١١:٢٢]
    الرئيس إلهام علييف: تدشين الانتركونيكتور بين اليونان وبلغاريا يتيح بتوسيع إمداد الغاز إلى البلدان المجاورة

    باكو، 3 فبراير، أذرتاج

    قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في كلمة ألقاها اليوم في الاجتماع الوزاري التاسع للمجلس الاستشاري لممر الغاز الجنوبي والاجتماع الوزاري الأول للمجلس الاستشاري للطاقة الخضراء بباكو إن حدثا من الاحداث المهمة هو تدشين الانتركونيكتور بين اليونان وبلغاريا وذلك أنشئ، طبعا، في إطار مشروع ممر الغاز الجنوبي وينم عن توسيعه.

    واكد الرئيس علييف أن افتتاح الانتركونيكتور يسمح ببدء إمداد الغاز الطبيعي إلى بلغاريا، مفيدا أن ذلك يتيح في الوقت ذاته النظر إلى توسيع إمداد الغاز إلى البلدان المجاورة عن طريق ذلك الانتركونيكتور أيضا.

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