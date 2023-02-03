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    رئيس أذربيجان: نفتح صفحة جديدة في مجال أمن الطاقة

    ٠٣.٠٢.٢٠٢٣ [١١:٤٤]
    رئيس أذربيجان: نفتح صفحة جديدة في مجال أمن الطاقة

    باكو، 3 فبراير، (أذرتاج)

    كان هناك حدثان مهمان في ديسمبر يتعلقان بأمن الطاقة. وقعت أذربيجان ورومانيا اتفاقية بشأن إمدادات الغاز. سيبدأ تزويد الغاز قريبا. فتنضم رومانيا إلى مجموعة دول ممر الغاز الجنوبي.

    أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في خطابه في الاجتماع الوزاري التاسع للمجلس الاستشاري لممر الغاز الجنوبي والاجتماع الوزاري الأول للمجلس الاستشاري للطاقة الخضراء الذي يعقد بباكو في 3 فبراير.

    أشار رئيس الدولة إلى توقيع "اتفاقية الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة الخضراء الموقعة بين حكومات أذربيجان وجورجيا والمجر ورومانيا" في بوخارست في ديسمبر من العام الماضي قائلا: "هذا تآزر عام لجهودنا. ونفتح صفحة جديدة في مجال أمن الطاقة. كانت هذه أحداث مهمة. في يناير، وقعنا مذكرة تفاهم مع المجر في مجال إمداد الغاز. وبالتالي، نزيد عدد أعضاء فريقنا".

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