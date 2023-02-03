قرية قاراقويونلو لمحافظة قوبادلي المحررة من الاحتلال (صور)

باكو، 3 فبراير (أذرتاج)

تقع قرية قاراقويونلو لمحافظة قوبادلي في السفح الجبلي.

احتلت القرية من قبل القوات المسلحة الارمينية عام 1993. دمر الأرمن الوحشيون القرية بالكامل.

تم تحرير القرية في 9 نوفمبر عام 2020 من قبل الجيش الاذربيجاني الباسل في الحرب الوطنية.

تقدم أذرتاج صورا من القرية.