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    قرية قاراقويونلو لمحافظة قوبادلي المحررة من الاحتلال (صور)

    ٠٣.٠٢.٢٠٢٣ [١٠:٠٠]

    باكو، 3 فبراير (أذرتاج)

    تقع قرية قاراقويونلو لمحافظة قوبادلي في السفح الجبلي.

    احتلت القرية من قبل القوات المسلحة الارمينية عام 1993. دمر الأرمن الوحشيون القرية بالكامل.

    تم تحرير القرية في 9 نوفمبر عام 2020 من قبل الجيش الاذربيجاني الباسل في الحرب الوطنية.

    تقدم أذرتاج صورا من القرية.

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