قرية قاراقويونلو لمحافظة قوبادلي المحررة من الاحتلال (صور)
AzerTAg.az
٠٣.٠٢.٢٠٢٣ [١٠:٠٠]
باكو، 3 فبراير (أذرتاج)
تقع قرية قاراقويونلو لمحافظة قوبادلي في السفح الجبلي.
احتلت القرية من قبل القوات المسلحة الارمينية عام 1993. دمر الأرمن الوحشيون القرية بالكامل.
تم تحرير القرية في 9 نوفمبر عام 2020 من قبل الجيش الاذربيجاني الباسل في الحرب الوطنية.
تقدم أذرتاج صورا من القرية.
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