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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يلتقي مفوضة الطاقة في الاتحاد الأوروبي

    ٠٣.٠٢.٢٠٢٣ [١١:٥‎٦]

    باكو، 3 فبراير، (اذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف مفوضة الطاقة في الاتحاد الأوروبي السيدة كادري سيمسون على هامش مشاركتها في الاجتماع الوزاري التاسع للمجلس الاستشاري لممر الغاز الجنوبي والاجتماع الوزاري الأول للمجلس الاستشاري للطاقة الخضراء.

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