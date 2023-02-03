الرئيس إلهام علييف يلتقي مفوضة الطاقة في الاتحاد الأوروبي

باكو، 3 فبراير، (اذرتاج) التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف مفوضة الطاقة في الاتحاد الأوروبي السيدة كادري سيمسون على هامش مشاركتها في الاجتماع الوزاري التاسع للمجلس الاستشاري لممر الغاز الجنوبي والاجتماع الوزاري الأول للمجلس الاستشاري للطاقة الخضراء.

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده