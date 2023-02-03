الرئيس إلهام علييف: نفكر في خلق إمكانات إضافية بشأن زيادة إمداد الغاز

باكو، 3 فبراير، أذرتاج

قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في كلمة ألقاها اليوم في الاجتماع الوزاري التاسع للمجلس الاستشاري لممر الغاز الجنوبي والاجتماع الوزاري الأول للمجلس الاستشاري للطاقة الخضراء بباكو إن أذربيجان، بعد توقيع مذكرة تفاهم مع المفوضية الأوروبية بشأن زيادة إمداد الغاز، فكرت تفكيرا فاعلا في خلق إمكانات إضافية.

وأوضح الرئيس علييف "أننا نتطلع في هذا العام الى بدء الاستخراج من حقول جديدة وأن زيادة الاستخراج من حقل "شاه دنيز" الموجود مدرجة في جدول الأعمال، مضيفا "أننا نفكر كذلك في كفاءة الطاقة في البلد ونعمل على برنامج خفض خسائر النقل.