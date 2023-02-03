الرئيس إلهام علييف يستقبل وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي

باكو، 3 فبراير (أذرتاج) استقبل الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي جيلبيرتو بيكيتو فراتي الذي يزور باكو للمشاركة في الاجتماع الوزاري التاسع للمجلس الاستشاري لممر الغاز الجنوبي والاجتماع الوزاري الأول للمجلس الاستشاري للطاقة الخضراء بباكو.

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده