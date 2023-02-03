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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يستقبل وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي

    ٠٣.٠٢.٢٠٢٣ [١٢:٠٦]

    باكو، 3 فبراير (أذرتاج)

    استقبل الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي جيلبيرتو بيكيتو فراتي الذي يزور باكو للمشاركة في الاجتماع الوزاري التاسع للمجلس الاستشاري لممر الغاز الجنوبي والاجتماع الوزاري الأول للمجلس الاستشاري للطاقة الخضراء بباكو.

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    الرئيس إلهام علييف يلتقي مفوضة الطاقة في الاتحاد الأوروبي
    ٠٣.٠٢.٢٠٢٣ [١٠:٣٩]
    انطلاق الاجتماع الوزاري التاسع للمجلس الاستشاري لممر الغاز الجنوبي والاجتماع الوزاري الأول للمجلس الاستشاري للطاقة الخضراء
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    الرئيس إلهام علييف يستقبل وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي الرئيس إلهام علييف يستقبل وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي الرئيس إلهام علييف يستقبل وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي