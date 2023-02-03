"الخارجية الروسية": اجتماع أمناء مجالس الأمن بشأن أفغانستان يعقد الأسبوع المقبل في موسكو

باكو، 3 فبراير (أذرتاج)

أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي في أفغانستان، مدير الدائرة الثانية لآسيا بوزارة الخارجية، زامير كابولوف، اليوم الجمعة، أن اجتماع أمناء مجالس الأمن بمشاركة مندوبي دول آسيا الوسطى وباكستان والهند والصين بشأن القضايا الأفغانية سيعقد الأسبوع المقبل في موسكو، حسبما أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن "تاس".

وقال كابولوف لوكالة "تاس" رداً على سؤال بهذا الصدد: " نعم، هذا صحيح، تشكيلة المشاركين ستكون إقليمية، وقد دعي أمناء مجالس الأمن في الدول الإقليمية، الشركاء من آسيا الوسطى، وكذلك باكستان والهند والصين".

وعقدت في دوشانبي الجولة الرابعة من المشاورات المتعددة الأطراف لأمناء مجالس الأمن بشأن القضايا الأفغانية، وفي 27 مايو من العام الماضي.