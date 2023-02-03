الرئيس الروماني: حريصون جدا على شراء احجام إضافية من غاز بحر الخزر

باكو، 3 فبراير (أذرتاج)

ان توقيع مذكرة تفاهم حول الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة بين الاتحاد الأوروبي وأذربيجان في يوليو عام 2022 يسمح لتوسيع دور ممر الغاز الجنوبي كجزء رئيسي من الاستراتيجية الأوروبية للتنويع.

أفادت أذرتاج ان هذا جاء في كلمة ألقاها الرئيس الروماني كلاوس يوهانس في الاجتماع الوزاري التاسع للمجلس الاستشاري لممر الغاز الجنوبي والاجتماع الوزاري الأول للمجلس الاستشاري للطاقة الخضراء بباكو في 3 فبراير.

قال يوهانس ان رومانيا قدمت اسهاما مهما لاذربيجان وممر الغاز الجنوبي في تلبية الطلب الأوروبي على الطاقة وأعلنت هذا.

وأضاف الرئيس: "تشير رومانيا الى التزامها المتواصل في الانضمام الى المساعي الهادفة الى تطوير الممر نحو الأسواق الجديدة في أوروبا المركزية والجنوبية الشرقية وتوسيعه. نحن حريصون جدا على شراء احجام إضافية لغاز بحر الخزر لتلبية احتياجاتنا الوطنية المتزايدة".