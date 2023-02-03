  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    الرئيس الروماني: حريصون جدا على شراء احجام إضافية من غاز بحر الخزر

    ٠٣.٠٢.٢٠٢٣ [١٢:٢١]
    الرئيس الروماني: حريصون جدا على شراء احجام إضافية من غاز بحر الخزر

    باكو، 3 فبراير (أذرتاج)

    ان توقيع مذكرة تفاهم حول الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة بين الاتحاد الأوروبي وأذربيجان في يوليو عام 2022 يسمح لتوسيع دور ممر الغاز الجنوبي كجزء رئيسي من الاستراتيجية الأوروبية للتنويع.

    أفادت أذرتاج ان هذا جاء في كلمة ألقاها الرئيس الروماني كلاوس يوهانس في الاجتماع الوزاري التاسع للمجلس الاستشاري لممر الغاز الجنوبي والاجتماع الوزاري الأول للمجلس الاستشاري للطاقة الخضراء بباكو في 3 فبراير.

    قال يوهانس ان رومانيا قدمت اسهاما مهما لاذربيجان وممر الغاز الجنوبي في تلبية الطلب الأوروبي على الطاقة وأعلنت هذا.

    وأضاف الرئيس: "تشير رومانيا الى التزامها المتواصل في الانضمام الى المساعي الهادفة الى تطوير الممر نحو الأسواق الجديدة في أوروبا المركزية والجنوبية الشرقية وتوسيعه. نحن حريصون جدا على شراء احجام إضافية لغاز بحر الخزر لتلبية احتياجاتنا الوطنية المتزايدة".

     

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٣.٠٢.٢٠٢٣ [١٥‎:٤١]
    الرئيس إلهام علييف: أنا متأكد من أن رومانيا وهنغاريا لن تكونا نقطة نهائية للطاقة الخضراء
    ٠٣.٠٢.٢٠٢٣ [١٥‎:٣٣]
    الرئيس إلهام علييف: نجري حاليا محادثات في إنشاء محطة طاقة شمسية بطاقة 500 ميجاواط
    ٠٣.٠٢.٢٠٢٣ [١٤:٥‎٥‎]
    الرئيس الأذربيجاني: سوف نوفر في السنوات المقبلة مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي
    ٠٣.٠٢.٢٠٢٣ [١٤:٥‎٤]
    21 شاحنة تموين خاصة بقوات حفظ السلام الروسية تمر عبر طريق لاتشين وخانكندي بدون مانع