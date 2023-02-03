كلاوس يوهانيس: ضمانات الرئيس علييف بشأن غاز بحر الخزر استطاعت توفير الاستقرار للأسواق الأوروبية

باكو، 3 فبراير، (أذرتاج)

نواجه في عام 2022 تحديات طاقة غير مسبوقة. حدث نقص في الغاز أو عدم وجود امدادات مناسبة للغاز وانفلات الأسعار وتقلبات السوق.

أفادت أذرتاج أن هذه الكلمات قالها الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس في خطابه في الاجتماع الوزاري التاسع للمجلس الاستشاري لممر الغاز الجنوبي والاجتماع الوزاري الأول للمجلس الاستشاري للطاقة الخضراء بباكو في 3 فبراير.

ووفقا لكلماته، تتطلب هذه التحديات سياسات وقواعد تنظيمية معقدة.

واكد رئيس رومانيا ان "الضمانات التي قدمها الرئيس إلهام علييف شخصيا باسم أذربيجان بشأن تسليم غاز بحر الخزر إلى السوق الأوروبية استطاعت توفير الاستقرار والقدرة على التنبؤ اللذين تشتد الحاجة إليهما في أصعب الأوقات للأسواق".