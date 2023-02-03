الرئيس إلهام علييف: لا نزيد حجم استخراج الغاز وتصديره فحسب ولكننا نوسع جغرافية التصدير أيضا

باكو، 3 فبراير، أذرتاج

قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في كلمة ألقاها اليوم في الاجتماع الوزاري التاسع للمجلس الاستشاري لممر الغاز الجنوبي والاجتماع الوزاري الأول للمجلس الاستشاري للطاقة الخضراء بباكو "إن صادراتنا من الغاز الطبيعي تتزايد وكان حجم صادراتنا حوالي 19 مليار متر مكعب عام 2021م و6ر22 مليار متر مكعب في العام المنصرم ونتوقع هذا العام بلوغها 5ر24 مليار متر مكعب ويدل ذلك على أن مذكرة التفاهم التي وقعنا عليها مع المفوضية الأوروبية قيد التنفيذ بنجاح.

"لا نزيد من الاستخراج و التصدير فحسب ، بل نوسع جغرافية التصدير أيضا وأنا وطيد الثقة في أن يعود اليوم هذا المشروع بالنفع للبلدان المنضمة سيستمر هكذا. كما سوف نكون قادرين على ضم بلدان أكثر في أوروبا عن طريق انتركونكتورات أخرى. "