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    إلهام علييف: سنواصل تعاوننا المثمر مع المؤسسات المالية في الطاقة المتجددة أيضا

    ٠٣.٠٢.٢٠٢٣ [١٢:٥‎٣]
    إلهام علييف: سنواصل تعاوننا المثمر مع المؤسسات المالية في الطاقة المتجددة أيضا

    باكو، 3 فبراير (أذرتاج)

    في كلمته في الاجتماع الوزاري التاسع للمجلس الاستشاري لممر الغاز الجنوبي والاجتماع الوزاري الأول للمجلس الاستشاري للطاقة الخضراء بباكو في 3 فبراير، تحدث الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف عن مسائل التعاون مع المؤسسات المالية في مجال الطاقة المتجددة.

    أفادت أذرتاج ان الرئيس أشار الى مشاركة ممثلي المؤسسات المالية الدولية منها البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية والبنك الاسيوي للبنية التحتية والاستثمار والبنك الاسيوي للتنمية ومؤسسة التمويل الدولي وغيرها. أعرب الرئيس عن ثقته في ان يستمر التعاون المثمر معها في مجال الطاقة المتجددة أيضا.

    كما تناول الرئيس إلهام علييف التعاون الناجح بين سوكار وبي بي مشيرا الى ان بينهما علاقات استراتيجية منذ 30 عاما. قال الرئيس ان هذا سيبقى هكذا خلال 30 عاما المقبل.

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