اختتام زيارة رسمية للرئيس الروماني الى أذربيجان

باكو، 3 فبراير (أذرتاج)

اختتم الرئيس الروماني كلاوس يوهانس زيارته الرسمية الى أذربيجان في 3 فبراير.

أفادت أذرتاج ان حرس الشرف اصطف، في ارض مطار حيدر علييف الدولي، المزين باعلام أذربيجان ورومانيا، تقديرا لمقدم الرئيس الروماني.

وكان في وداعه على ارض المطار النائب الأول لرئيس الوزراء يعقوب ايوبوف ونائب وزير الخارجية خلف خلفوف وغيرهما من كبار المسئولين.