الرئيس إلهام علييف: يجب حل القضايا المفاهيمية أولا في الاجتماع الوزاري

باكو، 3 فبراير، أذرتاج

قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في كلمة ألقاها اليوم في الاجتماع الوزاري التاسع للمجلس الاستشاري لممر الغاز الجنوبي والاجتماع الوزاري الأول للمجلس الاستشاري للطاقة الخضراء بباكو " يجب علينا أن نحل أولا القضايا المفهومية في الاجتماع الوزاري: كيف نقيم فعالياتنا وما هي التزامات يتعهد بها كل بلد وكيف تنضم إليه شركات خاصة وغيرها ويكون ذلك إما عبر مجموعة شركات أو يفي كل بلد بالتزامات يتعهد بها بشأن أراضيها.

وأشار رئيس الدولة خصيصا إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق على كل هذه القضايا، مضيفا أن ثمة مسألة الحصول على طاقة من موارد الطاقة المتجددة في البر والبحر بأذربيجان ونقل تلك الطاقة إلى حدود جورجيا وكذلك قضية وضع خط كابل عبر قاع البحر الأسود فلذلك ينبغي لنا أن نقوم ببلورة خططنا بشكل مناسب وننظر إلى مَن يمكن له أن يلعب دور مستثمر واعد والبتة، يجب أن نسوي تعاونًا مع مؤسسات مالية دولية أيضا.