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    الرئيس الأذربيجاني: سوف نوفر في السنوات المقبلة مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي

    ٠٣.٠٢.٢٠٢٣ [١٤:٥‎٥‎]
    الرئيس الأذربيجاني: سوف نوفر في السنوات المقبلة مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي

    باكو، 3 فبراير، أذرتاج

    قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في كلمة ألقاها اليوم في الاجتماع الوزاري التاسع للمجلس الاستشاري لممر الغاز الجنوبي والاجتماع الوزاري الأول للمجلس الاستشاري للطاقة الخضراء بباكو : نحقق اليوم مشروعين استثماريين بالتعاون مع المستثمرين مثل "مصدر" و"اكوا باور" في أذربيجان وذلك يخص بإنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وقدراتهما العامة 470 ميجاواط.

    وأكد رئيس الدولة على تخطيط تنفيذ مشروع آخر مع شركة بي بي أيضا، مشيرا إلى "أننا ننشئ محطة طاقة ذات 240 ميجاواط بمحافظة جبرائيل المحررة من الاحتلال الأرميني وفي السنوات المقبلة نوفر مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي.

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