توقيع اتفاقية لنقل مليار متر مكعب من الغاز من أذربيجان الى رومانيا
AzerTAg.az
٠٣.٠٢.٢٠٢٣ [١٥:٣٢]
باكو، 3 فبراير (أذرتاج)
وقعت شركة البترول الوطنية الأذربيجانية سوكار وشركة رومغاز الرومانية على اتفاقية لنقل مليار متر مكعب من الغاز من أذربيجان الى رومانيا خلال سنتي 2024-2023.
أفادت أذرتاج نقلا عن سوكار ان الاتفاقية تعتبر امتدادا للوثائق الموقعة بين سوكار ورومغاز في 19 أكتوبر و16 ديسمبر عام 2022.
ان الوثائق التي تضمن تشكل أساس قانوني للعلاقات بين البلدين في مجال الطاقة ستوسع نطاق جغرافية تصدير الغاز الاذربيجاني وكذلك ستعطي اسهاما مهما في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين وامن الطاقة الأوروبي واستراتيجية "الطاقة الخضراء".
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