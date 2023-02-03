الرئيس إلهام علييف: نجري حاليا محادثات في إنشاء محطة طاقة شمسية بطاقة 500 ميجاواط

باكو، 3 فبراير، أذرتاج

قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في كلمة ألقاها اليوم في الاجتماع الوزاري التاسع للمجلس الاستشاري لممر الغاز الجنوبي والاجتماع الوزاري الأول للمجلس الاستشاري للطاقة الخضراء بباكو " إن أذربيجان فيها إمكانات هائلة من الطاقة الخضراء وذلك أمر مصدق عليه.

وشدد رئيس الدولة على أن إمكانات طاقة الرياح في بحر الخزر 157 جيجاواط، مفيدا أن إمكانات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في البر 27 جيجاواط وان إمكانات طاقة الرياح والطاقة الشمسية في الأراضي التي حررناها نتيجة الحرب الوطنية قبل العامين تزيد عن 10 جيجاواط وقد حددنا إمكانات هائلة في جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي أيضا ونفاوض حاليا في إنشاء محطة طاقة شمسية بطاقة 500 ميجاواط.