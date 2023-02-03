الاجتماع القادم لمجلس رؤساء حكومات رابطة الدول المستقلة يعقد في سوتشي

موسكو، 3 فبراير، (أذرتاج)

سيعقد الاجتماع القادم لمجلس رؤساء حكومات رابطة الدول المستقلة في سوتشي في يونيو من هذا العام.

أفادت وكالة أذرتاج أن رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين قال اثناء خطابه في المنتدى المنعقد في كازاخستان إنه سيتم تنظيم المجلس الحكومي الدولي الأوراسي والمؤتمر الأوراسي إلى جانب مجلس رؤساء حكومات رابطة الدول المستقلة أيضا.

وأضاف أن إنجازات الدول الخمس الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وكذلك الدول الشريكة ستعرض في معرض "أوراسيا هي بيتنا" المقرر إقامته في تلك الأيام.