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    الرئيس إلهام علييف: أنا متأكد من أن رومانيا وهنغاريا لن تكونا نقطة نهائية للطاقة الخضراء

    ٠٣.٠٢.٢٠٢٣ [١٥‎:٤١]
    الرئيس إلهام علييف: أنا متأكد من أن رومانيا وهنغاريا لن تكونا نقطة نهائية للطاقة الخضراء

    باكو، 3 فبراير، أذرتاج

    قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في كلمة ألقاها اليوم في الاجتماع الوزاري التاسع للمجلس الاستشاري لممر الغاز الجنوبي والاجتماع الوزاري الأول للمجلس الاستشاري للطاقة الخضراء بباكو " إن الطاقة المتجددة جزء من خططنا وقد اتفقنا مع أهم شركات الطاقة الثلاث ووقعنا على مذكرات تفاهم كي ننتج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح برا وبحرا على أساس موارد الطاقة المتجددة 25 جيجاواط وذلك حجم واعد للغاية.

    وشدد رئيس الدولة كذلك على أهمية تخطيط الأعمال في وضع خط كابل عبر قاع البحر الأسود، مفيدا أن ذلك هو الآخر يجب تنسيقه مع الحاجة في أوروبا وبذلك نجد تعاوننا الواعد في قارة أوروبا وأنا متأكد من أن رومانيا وهنغاريا لن تكونا نقطة نهائيا للطاقة الخضراء.

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