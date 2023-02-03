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    مفوضة الطاقة: الاتحاد الأوروبي وأذربيجان والبلدان الشريكة تعمل معا على ضمان أمن الطاقة

    ٠٣.٠٢.٢٠٢٣ [١٦:١٨]
    مفوضة الطاقة: الاتحاد الأوروبي وأذربيجان والبلدان الشريكة تعمل معا على ضمان أمن الطاقة

    باكو، 3 فبراير، أذرتاج

    قالت قدري سيمسون مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الطاقة في كلمة ألقتها اليوم في الاجتماع الوزاري التاسع للمجلس الاستشاري لممر الغاز الجنوبي والاجتماع الوزاري الأول للمجلس الاستشاري للطاقة الخضراء بباكو "إن المناقشة التي أجريناها اليوم جارية في ظروف تغير أسواق الطاقة في المستوى العالمية وان النمو العالمي يواجه الخطر. وأمن الطاقة هو القضية الأولى التي تثير قلقا لدينا.

    وأوضح سيمسون أن اجتماعي المجلسين الاستشاريين اليوم يعدّان فرصة مهمة وذلك يدل على أن الاتحاد الأوروبي وأذربيجان والبلدان الشريكة تعمل معا في سبيل ضمان أمن الطاقة والاستقرار في السوق.

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