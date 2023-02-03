  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    بحث أنشطة الشركات الإيطالية في قره باغ وترويج الاستثمارات المتبادلة

    ٠٣.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٣٩]
    بحث أنشطة الشركات الإيطالية في قره باغ وترويج الاستثمارات المتبادلة

    باكو، 3 فبراير، (أذرتاج)

    التقى وزير الاقتصاد الاذربيجاني ميكائيل جباروف بوزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي جيلبرتو بيتشيتو فراتين.

    أفادت وكالة أذرتاج أن الوزير ميكائيل جباروف قال إن "إمكانيات توسيع العلاقات الاقتصادية بين بلدينا وأنشطة الشركات الإيطالية في أراضينا المحررة من الاحتلال وترويج الاستثمارات المتبادلة والتعاون في مجال الطاقة كانت موضوعات رئيسية للنقاش خلال الاجتماع مع وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي جيلبرتو بيتشيتو فراتين".

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٣.٠٢.٢٠٢٣ [١٥‎:٣٨]
    الاجتماع القادم لمجلس رؤساء حكومات رابطة الدول المستقلة يعقد في سوتشي
    ٠٣.٠٢.٢٠٢٣ [١٠:٣٤]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
    ٠٣.٠٢.٢٠٢٣ [٠٩:٣٧]
    "سوكار" و"اكوا باور" توقعان اتفاقية حول استغلال مصادر الطاقة المتجددة
    ٠٣.٠٢.٢٠٢٣ [٠٩:١٥‎]
    بحث توسيع التعاون مع شركة "اكوا باور" السعودية