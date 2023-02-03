بحث أنشطة الشركات الإيطالية في قره باغ وترويج الاستثمارات المتبادلة
AzerTAg.az
٠٣.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٣٩]
باكو، 3 فبراير، (أذرتاج)
التقى وزير الاقتصاد الاذربيجاني ميكائيل جباروف بوزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي جيلبرتو بيتشيتو فراتين.
أفادت وكالة أذرتاج أن الوزير ميكائيل جباروف قال إن "إمكانيات توسيع العلاقات الاقتصادية بين بلدينا وأنشطة الشركات الإيطالية في أراضينا المحررة من الاحتلال وترويج الاستثمارات المتبادلة والتعاون في مجال الطاقة كانت موضوعات رئيسية للنقاش خلال الاجتماع مع وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي جيلبرتو بيتشيتو فراتين".
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