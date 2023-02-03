أذربيجان: 24 إصابة بكورونا في 3 فبراير

باكو، 3 فبراير ، (اذرتاج)

سجلت إصابة 24 شخصا بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 21 مصابا وتوفي مصابان بالفيروس خلال 3 فبراير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 828 ألف و42 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 817 ألف و760 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 10 آلاف و94 مريضا منهم ويستمر علاج 188 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 1982 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و493 ألف و215 فحص طبي.