جدول الجولة الـ 21 بدوري الممتاز الأذربيجاني لكرة القدم

باكو، 3 فبراير، أذرتاج

تنطلق الجولة الـ 21 بدوري الممتاز ميثلي الأذربيجاني لكرة القدم في 4 فبراير.

يلتقي كبز كنجة مع قراباغ أغدام في مباراة تنظم على ملعب كنجة المركزي في مدينة كنجة بقيادة الحكم جباروف.

وتتواصل الجولة في 5 فبراير بمباراتين يحل سومغايت ضيفا على نفطجي باكو في مباراة تنظم على ملعب باكسيل أرينا بالعاصمة باكو بإدارة الحكم مسييف فيما يضيف زيرا باكو غابالا في مباراة يديرها الحكم أومودلو على ملعب مجمع زيرا الرياضي بضاحية باكو.

وتختتم الجولة في 6 فبراير بمباراة ستنظم على ملعب بنك رسبوبليكا أرينا بالعاصمة باكو بين صباح باكو وصبائل باكو بقيادة الحكم محمدوف بعد مباراة الجولة قبل الأخير التي يديرها الحكم أقايف الدولي على ملعب شاماخي المركزي الذي يضيف نادي المدينة توران طاووس.