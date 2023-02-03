أذربيجان: تطعيم 258 جرعة من لقاح كورونا في 3 فبراير

باكو، 3 فبراير ، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 258 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 3 فبراير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 85 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و53 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 109 شخص الجرعة الثالثة وأكثر و11 شخصا جرعة تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و943 ألف و307 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و402 ألف و554 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و877 ألف و200 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و398 ألف و252 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة وأكثر و265 الف و301 شخص تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.