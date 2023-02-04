مولدوفا تنوي شراء الغاز الاذربيجاني عبر رومانيا

باكو، 4 فبراير (أذرتاج)

تنوي مولدوفا شراء الغاز من أذربيجان عن طريق رومانيا بموجب الاتفاقية الموقعة بين شركتي سوكار ورومغاز.

أفادت أذرتاج ان هذا قاله رئيس البرلمان المولدوفي ايغور غروسو في حديثه مع قناة TVR التلفزيونية المولدوفية.

وقال غروسو، "ان الغاز الاذربيجاني سينقل الى خط انابيب العابر للبلقان ورومانيا عبر تركيا، بموجب هذه الاتفاقية. وهذا سيسمح لمولدوفا بشرائه. سنستفيد من مصدر الغاز الإضافي هذا."

كذلك قد ينقل الغاز من رومانيا الى مولدوفا بخط انابيب الغاز "اياسي – اونجيني"، بطول 43.2 كيلومتر، الذي أنشئ عام 2014 بدعم من الاتحاد الأوروبي وبقي دون استعمال خلال السنوات الماضية. وزاد غروسو ان مولدوفا، التي لا تملك مستودعا لها، ستختزن الغاز في مستودعات البلدان المجاورة، اذا كان السعر مناسبا.