الوزير: مسألة ترانزيت الغاز الى بلدان البلقان عبر تركيا وجدت حلها

باكو، 4 فبراير (أذرتاج)

تم حل مسألة ترانزيت الغاز الى بلدان البلقان عبر أراضي تركيا. يجري حاليا العمل استعدادا لنقل الغاز الى بلدان البلقان عبر تركيا.

أفادت أذرتاج ان هذا قاله وزير الطاقة برويز شاهبازوف في عرض موجز حول نتائج الاجتماع الوزاري التاسع للمجلس الاستشاري لممر الغاز الجنوبي والاجتماع الوزاري الأول للمجلس الاستشاري للطاقة الخضراء في 3 فبراير.

أضاف الوزير ان لا حاجة الى توقيع وثيقة خاصة بشأن الترانزيت. لأن الوثائق ذات الصلة قد وقعت في وقت سابق.