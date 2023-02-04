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    اقتصاد


    بحث إمكانيات تحقيق مشاريع مشتركة بين أذربيجان وهنغاريا

    ٠٤.٠٢.٢٠٢٣ [٠٩:٤٢]

    باكو، 4 فبراير (أذرتاج)

    التقى وزير الاقتصاد ميكائيل جباروف مع وزير الخارجية والتجارة المجري بيتر سيارتو الذي زار باكو للمشاركة في الاجتماع الوزاري التاسع للمجلس الاستشاري لممر الغاز الجنوبي والاجتماع الوزاري الأول للمجلس الاستشاري للطاقة الخضراء في 3 فبراير.

    أفادت أذرتاج نقلا عن الوزارة ان الجانب الاذربيجاني قال ان أذربيجان تبدي أهمية للشراكة مع المجر مشيرا الى المستوى الرفيع للعلاقات السياسية الاقتصادية بين البلدين.

    أجرى الطرفان تبادل الآراء حول تعزيز التعاون الاقتصادي التجاري وترويج الاستثمارات والتجارة وامكانيات تحقيق المشاريع المشتركة.

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