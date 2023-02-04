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    تبادل الآراء حول استراتيجية التحول الى الطاقة الخضراء بين الاتحاد الأوروبي وأذربيجان

    ٠٤.٠٢.٢٠٢٣ [١٠:٠١]

    باكو، 4 فبراير (أذرتاج)

    التقى وزير الاقتصاد ميكائل جباروف مع مفوضة الاتحاد الأوروبي في شئون الطاقة السيدة كادري سيمبسون التي زارت أذربيجان للمشاركة في الاجتماع الوزاري التاسع للمجلس الاستشاري لممر الغاز الجنوبي والاجتماع الوزاري الأول للمجلس الاستشاري للطاقة الخضراء في 3 فبراير.

    أفادت أذرتاج نقلا عن وزير الاقتصاد قوله ان أذربيجان تبدي أهمية خاصة للعلاقات مع الاتحاد الأوروبي وهي بلد شريك موثوق به في ضمان امن الطاقة الأوروبي، مشيرا الى أهمية الزيارات المتبادلة واللقاءات الرفيعة المستوى في تكثيف العلاقات.

    قيل ان الاتحاد الأوروبي يعترف بوجود إمكانيات كبيرة لأذربيجان في مجال الطاقة المتجددة. تحدث الطرفان في اللقاء عن استراتيجية التحول الى الطاقة الخضراء والاستفادة المثمرة من الموارد وتعزيز الشراكة في مجال الطاقة.

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