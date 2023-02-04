البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

باكو، 4 فبراير، أذرتاج

نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 4 فبراير شباط اليوم.

أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

دولار أمريكي USD 1 1.7

بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0091

أورو EUR 1 1.8437

دولار أسترالي AUD 1 1.1962

روبل بيلاروس BYN 1 0.6735

ريال برازيلي BRL 1 0.332

درهم إماراتي AED 1 0.4628

راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0976

كرون دنماركي DKK 1 0.2479

لاري جورجي GEL 1 0.6434

روبي هندي INR 1 0.0208

دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2169

دولار كندا CAD 1 1.2676

دينار الكويت KWD 1 5.5661

رينجيت ماليزي MYR 1 0.4

بيسو المكسيك MXN 1 0.0905

جنيه مصري EGP 1 0.0566

لاي مولدوفا MDL 1 0.0907

كرون النرويج NOK 1 0.1702

زلوتي بولندا PLN 1 0.3914

تنكه كازاخستان KZT 1 0.0037

سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0197

روبل روسي RUB 1 0.0242

حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2979

دولار سنغافورة SGD 1 1.2935

ريال السعودية SAR 1 0.4529

سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1657

دولار تايوان TWD 1 0.0566

ليرة تركيا TRY 1 0.0904

مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0461

دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0961

كرون التشيك CZK 1 0.0773

يوان الصين CNY 1 0.2516

جنيه إنكلترا GBP 1 2.098

شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4906

كرون السويد SEK 1 0.1633

فرنك سويسرا CHF 1 1.8378

وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1381

ليرة لبنان LBP 100 0.1119

ين اليابان JPY 100 1.3045

بيسو تشيلي CLP 100 0.2104

سوم أوزبكستان UZS 100 0.015

روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0113

ريال إيران IRR 100 0.004