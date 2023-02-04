الاتحاد الأوروبي يصر على تعزيز التعاون مع أذربيجان في مجال الطاقة

باكو، 3 فبراير، (أذرتاج)

أذربيجان لديها احتياطيات كافية من الغاز الطبيعي. أذربيجان هي المورد التقليدي للغاز الطبيعي إلى السوق التركية وسوف تتوسع العلاقات الثنائية في المستقبل.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها وزير الطاقة الاذربيجاني برويز شاهبازوف في مؤتمر صحفي في نتائج الاجتماع الوزاري التاسع للمجلس الاستشاري لممر الغاز الجنوبي والاجتماع الوزاري الأول للمجلس الاستشاري للطاقة الخضراء في 3 فبراير.

يذكر أنه تم حل قضية نقل الغاز عبر أراضي تركيا إلى دول البلقان. وتجري حاليا الاستعدادات لإيصال الغاز إلى دول البلقان عبر تركيا. لا حاجة لتوقيع أي وثيقة خاصة بالعبور. لأنه تم التوقيع على الوثائق ذات الصلة في ذلك الوقت.

وقالت مفوضة شؤون الطاقة في الاتحاد الأوروبي السيدة كادري سيمسون: "يصر الاتحاد الأوروبي على تعزيز التعاون مع أذربيجان في مجال الطاقة. علاقاتنا مع أذربيجان في مجال الطاقة تزداد قوة. أذربيجان هي شريكنا الجدير بالثقة وفي نفس الوقت، هي شريكنا الموثوق به. نستثمر في مجال الطاقة في أذربيجان. ويلعب ممر الغاز الجنوبي دورا كبيرا في ضمان استقرار الطاقة".

يتوقع الاتحاد الأوروبي مضاعفة حجم إمدادات الغاز الاذربيجاني في السنوات القادمة.

وأشارت إلى أنه في إطار حدث اليوم، تم إجراء مناقشة واسعة بشأن استخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية في أذربيجان والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. أعتقد أننا عقدنا اجتماعا رفيع المستوى جدا في إطار المجلس الاستشاري.