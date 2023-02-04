  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    ميدفيديف - روسيا ... مستعدة لاستخدام جميع أنواع الأسلحة

    ٠٤.٠٢.٢٠٢٣ [١٤:٤٢]
    ميدفيديف - روسيا ... مستعدة لاستخدام جميع أنواع الأسلحة

    باكو، 4 فبراير (أذرتاج)

    أكد نائبة رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم السبت، أن رد موسكو، إذا أقدمت كييف على قصف شبه جزيرة القرم أو المناطق الروسية الأخرى "في عمق" البلاد، سيكون سريعاً وقاسياً.

    وقال ميدفيديف في مقابلة مكتوبة مع الصحفية نادانا فريدريخسون، نشرت على قناتها على "تليغرام": "ردنا يمكن أن يتضمن أي شيء، والرئيس الروسي (فلاديمير بوتين) قالها بوضوح"، حسبما أفادت وكالة تاس الروسية.

    وأوضح أن روسيا لن تضع لنفسا قيوداً، واعتمادا على طبيعة التهديدات، فهي مستعدة لاستخدام جميع أنواع الأسلحة "وفقا لوثائقنا العقائدية، بما في ذلك أساسيات الردع النووي".

    وأضاف ميدفيديف: "يمكنني أن أؤكد لكم، أن الرد سيكون سريعا وقاسياً ومبرراً".

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٣.٠٢.٢٠٢٣ [١٢:١٥‎]
    "الخارجية الروسية": اجتماع أمناء مجالس الأمن بشأن أفغانستان يعقد الأسبوع المقبل في موسكو
    ٠٢.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٥‎٧]
    الإيسيسكو تشارك في ملتقى الاحتفاء باللغة العربية للشعوب الإسلامية
    ٠٢.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٣٨]
    فيينا تعلن 4 دبلوماسيين روس أشخاصا غير مرغوب فيهم - الخارجية النمساوية
    ٠٢.٠٢.٢٠٢٣ [١٠:٣٢]
    مهرجان "تكنوفست" سيقام في 3 مدن بتركيا في هذا العام