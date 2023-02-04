ميدفيديف - روسيا ... مستعدة لاستخدام جميع أنواع الأسلحة

باكو، 4 فبراير (أذرتاج)

أكد نائبة رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم السبت، أن رد موسكو، إذا أقدمت كييف على قصف شبه جزيرة القرم أو المناطق الروسية الأخرى "في عمق" البلاد، سيكون سريعاً وقاسياً.

وقال ميدفيديف في مقابلة مكتوبة مع الصحفية نادانا فريدريخسون، نشرت على قناتها على "تليغرام": "ردنا يمكن أن يتضمن أي شيء، والرئيس الروسي (فلاديمير بوتين) قالها بوضوح"، حسبما أفادت وكالة تاس الروسية.

وأوضح أن روسيا لن تضع لنفسا قيوداً، واعتمادا على طبيعة التهديدات، فهي مستعدة لاستخدام جميع أنواع الأسلحة "وفقا لوثائقنا العقائدية، بما في ذلك أساسيات الردع النووي".

وأضاف ميدفيديف: "يمكنني أن أؤكد لكم، أن الرد سيكون سريعا وقاسياً ومبرراً".