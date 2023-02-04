على أحضان جبل الملح في نخجوان شفاء للمصابين بعدة أمراض خطيرة

باكو، 4 فبراير، (اذرتاج)

تعد ناخجوان من إحدى أقدم المناطق في أذربيجان والعالم.

كما تعتبر ناخجوان مركزا للسياحة الصحية ومن جملته مركز دوزداغ للعلاج الطبيعي داخل كهف ملحيّ في جبل دوزداغ - جبل الملح في ناخجوان من أقدم أماكن الملح في العالم ويحتوي على 130 مليون طن من احتياطي ملح طبيعي.

وتم اكتشاف هذا الكهف في عام 1970 وبدأ في تقديم خدمات علاجية منذ عام 1979. وكان الملح يستخرج من هذا المكان منذ 4500 عام. ويتميز ملح ناخجوان عن ملح البحر بسبب عدم احتوائه على معادن ثقيلة، كما أنه يستخدم لعلاج العديد من أمراض الجهاز التنفسي: الربو والتهاب الشعب الهوائية المزمن وحساسيات الأنف.

ان البقاء في المركز من 10 إلى 12 ساعة يساعد تحسين تهوية الرئتين والدورة الدموية وبالإضافة إلى إزالة التوتر.