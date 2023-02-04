  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    أذربيجان: 22 إصابة بفيروس كوفيد 19 على مدار اليوم

    ٠٤.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٥‎٧]
    أذربيجان: 22 إصابة بفيروس كوفيد 19 على مدار اليوم

    باكو، 4 فبراير، أذرتاج

    سجلت إصابة 22 شخصا بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 32 مصابا وتوفي مصاب بالفيروس على مدار اليوم.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 828 ألف و 64 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 817 ألف و 792 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 10 آلاف و 95 مريضا منهم ويستمر علاج 177 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 1485 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و 494 ألف و 700 فحص طبي.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٤.٠٢.٢٠٢٣ [١٨:٢٢]
    أذربيجان: تطعيم 433 جرعة من لقاح كورونا في 4 فبراير
    ٠٣.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٥‎٨]
    أذربيجان: تطعيم 258 جرعة من لقاح كورونا في 3 فبراير
    ٠٣.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٥‎٢]
    أذربيجان: 24 إصابة بكورونا في 3 فبراير
    ٠٣.٠٢.٢٠٢٣ [١٠:٢٩]
    أذربيجان: 35 إصابة بكورونا في 2 فبراير