أذربيجان: 22 إصابة بفيروس كوفيد 19 على مدار اليوم

باكو، 4 فبراير، أذرتاج

سجلت إصابة 22 شخصا بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 32 مصابا وتوفي مصاب بالفيروس على مدار اليوم.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 828 ألف و 64 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 817 ألف و 792 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 10 آلاف و 95 مريضا منهم ويستمر علاج 177 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 1485 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و 494 ألف و 700 فحص طبي.