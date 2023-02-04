أذربيجان: تطعيم 433 جرعة من لقاح كورونا في 4 فبراير

باكو، 4 فبراير، أذرتاج

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 433 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 4 فبراير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 115 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و 104 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 199 شخص الجرعة الثالثة وأكثر و15 شخصا جرعة تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و943 ألف و740 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و402 ألف و669 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و877 ألف و304 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و398 ألف و451 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة وأكثر و265 الف و316 شخص تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.