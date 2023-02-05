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    قرية كوردلار لمحافظة اغدام المحررة من الاحتلال (صور)

    ٠٥‎.٠٢.٢٠٢٣ [١٩:١١]

    باكو، 5 فبراير (أذرتاج)

    احتلت قرية كوردلار من قبل القوات المسلحة الارمينية في 15 يونيو عام 1993 في الحرب القراباغية الأولى. تم تدمير القرية بالكامل على يدي قوات الاحتلال الأرميني.

    تم تحرير القرية في 20 نوفمبر مع استرداد محافظة اغدام بموجب البيان الثلاثي الموقع من قبل الرئيس الاذربيجاني والرئيس الروسي ورئيس الوزراء الأرميني في 10 نوفمبر عام 2020 بعد انتصار الجيش الاذربيجاني في الحرب الوطنية.

    تقدم أذرتاج صورا من القرية.

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