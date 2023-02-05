  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    خلوصي آكار: ستبقى اخوتنا مع أذربيجان كقبضة يد وقلب واحد

    ٠٥‎.٠٢.٢٠٢٣ [١٩:١٥‎]
    خلوصي آكار: ستبقى اخوتنا مع أذربيجان كقبضة يد وقلب واحد

    باكو، 5 فبراير (أذرتاج)

    ستبقى أخوتنا مع صديقنا أذربيجان كقبضة يد وقلب واحد. ليست أذربيجان بوحدها. نعمل على تحديث الجيش الاذربيجاني وتدريبه وتموينه في الإطار الذي حدده الرئيسان المحترمان.

    أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الدفاع الوطني التركي خلوصي آكار في حوار أجرته معه صحيفة "مليات" التركية.

    أكد الوزير أهمية ممر زنكزور والطرق البرية وسكك الحديد، التي ستعبر من خلاله، من حيث النمو الاقتصادي والحياة الاجتماعية والامن وقال: "يجب على أرمينيا ان تمسك "يد السلام" التي يمدها الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف والرئيس التركي رجب طيب اردوغان. لا جدوى للتفكير الوهمي متأثرا بالآخرين. لننظر في الوقائع ونوقع معاهدة بالشروط المناسبة ونضمن السلام والاستقرار ونعيش في الأمان وفي الرفاهية. نتطلع الى انتهاز أرمينيا هذه الفرصة".

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٥‎.٠٢.٢٠٢٣ [١٩:٢٠]
    56 يوما من الاعتصام البيئي في طريق لاتشين – خانكندي.. أذربيجان صامدة وتحمي ثرواتها الطبيعية
    ٠٤.٠٢.٢٠٢٣ [١٦:٤٩]
    6 شاحنات تموين خاصة بقوات حفظ السلام الروسية تمر عبر طريق لاتشين وخانكندي بدون مانع
    ٠٤.٠٢.٢٠٢٣ [١٦:٢٨]
    8 سيارات خاصة بالصليب الأحمر تمر عبر طريق لاتشين وخانكندي بدون مانع
    ٠٤.٠٢.٢٠٢٣ [١٥‎:٢٦]
    14 شاحنة تموين خاصة بقوات حفظ السلام الروسية تمر عبر طريق لاتشين وخانكندي بدون مانع