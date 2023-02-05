خلوصي آكار: ستبقى اخوتنا مع أذربيجان كقبضة يد وقلب واحد

باكو، 5 فبراير (أذرتاج)

ستبقى أخوتنا مع صديقنا أذربيجان كقبضة يد وقلب واحد. ليست أذربيجان بوحدها. نعمل على تحديث الجيش الاذربيجاني وتدريبه وتموينه في الإطار الذي حدده الرئيسان المحترمان.

أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الدفاع الوطني التركي خلوصي آكار في حوار أجرته معه صحيفة "مليات" التركية.

أكد الوزير أهمية ممر زنكزور والطرق البرية وسكك الحديد، التي ستعبر من خلاله، من حيث النمو الاقتصادي والحياة الاجتماعية والامن وقال: "يجب على أرمينيا ان تمسك "يد السلام" التي يمدها الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف والرئيس التركي رجب طيب اردوغان. لا جدوى للتفكير الوهمي متأثرا بالآخرين. لننظر في الوقائع ونوقع معاهدة بالشروط المناسبة ونضمن السلام والاستقرار ونعيش في الأمان وفي الرفاهية. نتطلع الى انتهاز أرمينيا هذه الفرصة".